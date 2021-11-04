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4 ноября 21, 11:04
Крушение Ан-12 под Иркутском: число жертв увеличилось
крушение
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На борту находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Пока обнаружены тела шестерых погибших.
На борту грузового самолета Ан-12, который накануне потерпел крушение недалеко от города Иркутск, РФ, находились не семь, а девять человек. Такие данные в ночь на четверг, 4 ноября, обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на спасателей.

"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании Гродно, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", - сообщил источник издания в МЧС.

Среди погибших четверо граждан России, трое - Беларуси, двое - Украины. На данный момент обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых погибших.

Как рассказал диспетчер аэропорта, после доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трех-четырех секунд высота изменилась с 230 метров до 120, а потом отметка самолета на радаре пропала.

По данным черных ящиков, борт упал из-за того, что руль высоты и элементы механизации крыла обледенели.

Источник: https://korrespondent.net/
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