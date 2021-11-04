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4 ноября 21, 11:05
США помогут Украине с декарбонизацией экономики
климат
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Американская программа называется Net Zero World. Ее цель - помочь нуждающимся государствам "достичь амбициозных целей по климату".
Соединенные Штаты окажут техническую, дипломатическую и финансовую помощь шести странам, включая Украину, в выполнении задач, направленных на сокращение выбросов углерода в атмосферу. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на брифинге в среду, 3 ноября.

"Мы объединили усилия с шестью странами, они идут с нами рука об руку с тем, чтобы добиться декарбонизации. Среди них - Индонезия, Египет, Аргентина, Чили и Украина, а также Нигерия", - сказала она.

По словам главы Минэнерго, соответствующая программа называется Net Zero World. В ней участвуют 17 лабораторий страны, цель которых - помочь упомянутым государствам "достичь данных амбициозных целей по климату".

Напомним, по итогам климатического саммита в Глазго Украина обязалась прекратить вырубку лесов и сократить выбросы метана на 30% до 2030 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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