Саакашвили становится хуже - врач

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после ареста 1 октября объявил голодовку, ухудшается. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс-Украина.





"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и они ухудшились по сравнению с консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - отметил Кипшидзе.





По словам медика, Саакашвили за месяц потерял 10% своего веса, "что очень опасно".





Напомним, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать бывшего президента.





Ранее Саакашвили написал из тюрьмы обращение к депутатам Верховной Рады, в котором сообщил, что потерял почти 20 килограмм веса, и что власти Грузии отказываются перевести его в многопрофильную больницу.



