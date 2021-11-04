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4 ноября 21, 11:07
Саакашвили становится хуже - врач
Михаил Саакашвили
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Результаты анализов политика ухудшились по сравнению с прошлой пятницей, когда собирался консилиум, говорит медик.
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после ареста 1 октября объявил голодовку, ухудшается. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс-Украина.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и они ухудшились по сравнению с консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - отметил Кипшидзе.

По словам медика, Саакашвили за месяц потерял 10% своего веса, "что очень опасно".

Напомним, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать бывшего президента.

Ранее Саакашвили написал из тюрьмы обращение к депутатам Верховной Рады, в котором сообщил, что потерял почти 20 килограмм веса, и что власти Грузии отказываются перевести его в многопрофильную больницу. 

Источник: https://korrespondent.net/
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