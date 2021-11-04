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4 ноября 21, 11:08
В Германии бьют тревогу из-за "пандемии непривитых"
COVID-19
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Вакцинацию прошли лишь 66% немцев, и сейчас страна переживает четвертую волну коронавируса.
Власти Германии заявили о набирающей пугающие обороты "пандемии непривитых". Госпитализаций и летальных случаев от COVID-19 в стране стало больше, поскольку немцы не спешат вакцинироваться от коронавируса, сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что пандемия еще далека от завершения.

"В настоящее время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей разрешили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом", - сказал он.

Несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения числа пациентов с коронавирусом. В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.

Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями и президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал недавний рост показателей инфицирования пугающим.

"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", - сказал Вилер.

Процент вакцинированного населения в Германии фактически не изменился за последний месяц и составляет 66%. В других европейских странах показатели вакцинации гораздо выше.

Источник: https://korrespondent.net/
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