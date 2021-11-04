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4 ноября 21, 12:12
Патриарха Варфоломея повторно госпитализировали в США
Вселенский патриарх Варфоломей
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Иерарху проведут ангиограмму, по результатам которой будет решаться вопрос об установке стента.
Вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США. Как сообщили в Американской архиепархии Вселенского Патриархата, патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму – исследование кровеносных сосудов.

"По результатам осмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене, а также консультаций с врачами, Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован сегодня (3 ноября, - ред.) во второй половине дня в больницу для проведения ангиограммы, которая оценит необходимость установки стента", – сказано в сообщении.

Другой информации о состоянии его здоровья не сообщают.

Как сообщалось, 23 октября, на второй день визита в США, 81-летний патриарх Варфоломей был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

Источник: https://korrespondent.net/
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