Патриарха Варфоломея повторно госпитализировали в США

Вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США. Как сообщили в Американской архиепархии Вселенского Патриархата, патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму – исследование кровеносных сосудов.





"По результатам осмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене, а также консультаций с врачами, Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован сегодня (3 ноября, - ред.) во второй половине дня в больницу для проведения ангиограммы, которая оценит необходимость установки стента", – сказано в сообщении.





Другой информации о состоянии его здоровья не сообщают.





Как сообщалось, 23 октября, на второй день визита в США, 81-летний патриарх Варфоломей был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.



