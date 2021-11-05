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5 ноября 21, 10:44
На границе с Беларусью Польша построит пятиметровый забор
граница
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Забор будет построен вдоль границы с Беларусью на отрезке около 180 км в Подлясском воеводстве страны.
Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, - пишет Укринформ.

По словам Каминского, это будет не только простое инженерное заграждение, но и оснащенная современными электронными средствами инфраструктура с системой мониторинга и фиксации движения.  Помимо технической защиты, в штате Пограничной службы Польши на восточной границе страны появятся еще дополнительные 750 пограничников.

Отмечается, что забор будет построен вдоль границы с Беларусью на отрезке около 180 км в Подлясском воеводстве страны. На отрезке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве естественной изгородью является река Буг. В то же время там также будут смонтированы средства контроля за линией границы.

Как отметил глава МВД Польши, кроме линии границы с Беларусью, Польша также изучает возможности обустройства всей восточной границы страны, в том числе с Калинградской областью (РФ) и Украиной.

Напомним, нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Беларусью для защиты от наплыва мигрантов.

Источник: https://korrespondent.net/
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