На границе с Беларусью Польша построит пятиметровый забор

Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, - пишет Укринформ.





По словам Каминского, это будет не только простое инженерное заграждение, но и оснащенная современными электронными средствами инфраструктура с системой мониторинга и фиксации движения. Помимо технической защиты, в штате Пограничной службы Польши на восточной границе страны появятся еще дополнительные 750 пограничников.





Отмечается, что забор будет построен вдоль границы с Беларусью на отрезке около 180 км в Подлясском воеводстве страны. На отрезке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве естественной изгородью является река Буг. В то же время там также будут смонтированы средства контроля за линией границы.





Как отметил глава МВД Польши, кроме линии границы с Беларусью, Польша также изучает возможности обустройства всей восточной границы страны, в том числе с Калинградской областью (РФ) и Украиной.





Напомним, нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Беларусью для защиты от наплыва мигрантов.



