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5 ноября 21, 10:51
Популярный отель в Канкуне захватили преступники
отель в Канкуне
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Власти штата Кинтана-Роо сообщили, что среди туристов популярного пляжа пострадавших нет.
В Мексике, на пляже расположенном вблизи мексиканского Канкуна произошла перестрелка наркоторговцев. После стрельбы неизвестные захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил мексиканский телеканал ADN40.

Журналисты сообщили, что один турист получил "незначительную травму" после инцидента.

Известно, что на момент нападения на отель в нем пребывали туристы из Германии, России, Нидерландов, США.

В свою очередь, власти штата Кинтана-Роо сообщили, что среди туристов популярного пляжа пострадавших нет, прокуратура подтвердила гибель двух преступников в ходе вооруженной разборки.

"Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает, что на пляже Bahia Petempich в муниципалитете Пуэрто-Морелос, было зарегистрировано столкновение между членами противоборствующих групп наркоторговцев. Двое участников перестрелки погибли на месте. Серьезно пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Позднее в Twitter исполнительный директор NBC Universal Майк Сингер сообщил, что некий вооруженный человек пришел с пляжа. Гостям и персоналу сказали спрятаться. Информации о том, что именно произошло в отеле - одиночный стрелок или массовый террористический захват, - не было. Позже Сингер написал, что вооруженный человек задержан.

Источник: https://korrespondent.net/
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