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5 ноября 21, 10:55
В Британии робот убил человека
Deco-Pak Limited
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Ожидается, что судебное разбирательство "в деле робота-убийцы" продлится еще около шести недель.
В Гипперхолме, Великобритания, был задавлен насмерть роботизированной рукой инженер по ее техническому обслуживанию. Трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года, однако теперь случай получил широкую огласку. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет Daily Mail.

Уточняется, что в настоящее время идет судебный процесс, в котором фигурирует компания и ее владелец. 

Как рассказали в суде, 48-летний мужчина Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными. 

Прокурор Аллан Комптон сообщил, что Тибото нашел его сын. Медики потерпевшему уже ничем не могли помочь. 

Во время заседания выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными. По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности.

Во время заседания суда компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве. В  то же время, руководитель компании, 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности. 

Суд в данное время определил, что роботизированная рука была мощным и опасным механизмом. 

Ожидается, что судебное разбирательство продлится около шести недель.

Источник: https://korrespondent.net/
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