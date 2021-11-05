В Латвии будут платить за ущерб от вакцинации

В Латвии Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать денежные компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет портал ERR.





В первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда.





Однако оппозиция предложила пересмотреть данный закон и внесла предложение расширить условия компенсации.





"В новой редакции предусмотрена компенсация и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред, - сказано в сообщении.





Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.





"Несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов", - отметил он.





При этом он добавил, что в случае "покраснения и температуры компенсация не полагается".



