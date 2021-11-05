Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.13
USD
26.11
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 ноября 21, 11:00
В Австрии ввели ограничения для невакцинированных
Австрия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Столица Австрии в четверг объявила об очередном усилении мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
В Вене, Австрия, в рамках борьбы с коронавирусом, власти решили ограничить доступ невакцинированных жителей страны к салонам красоты и ресторанам. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет The Local.

Издание пояснило, что для посещения мест массового скопления людей в Вене, теперь необходимо будет показать сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. При этом отрицательный тест не даст права на посещение таких мест. 

Уточняется, что это правило касается всех гастрономических заведений, то есть ресторанов, кафе и баров. А также мест, где предоставляются услуги, требующие тесного физического контакта, например, салоны красоты, парикмахерские и массажные кабинеты.

Кроме того, невакцинированным запрещается посещать мероприятия с участием более 25 человек.

Мэр Вены Микаэль Людвиг сказал, что новые правила вступят в силу "в конце следующей недели", не указав конкретной даты.

Известно, что около 64% ​​жителей Вены полностью вакцинированы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев
В Британии намерены отменить ковидные ограничения
Дождевые потоки добрались до Австрии
Назначены послы Украины в трех странах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кремле напомнили Лукашенко о приглашении посетить Крым
noimageКазахстан объяснил остановку поставок угля Украине
noimageВ Германии - новый максимум заразившихся коронавирусом
noimageСША наблюдают за активностью РФ на границе с Украиной
noimageВ Латвии будут платить за ущерб от вакцинации
Лента новостей