В Австрии ввели ограничения для невакцинированных

В Вене, Австрия, в рамках борьбы с коронавирусом, власти решили ограничить доступ невакцинированных жителей страны к салонам красоты и ресторанам. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет The Local.





Издание пояснило, что для посещения мест массового скопления людей в Вене, теперь необходимо будет показать сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. При этом отрицательный тест не даст права на посещение таких мест.





Уточняется, что это правило касается всех гастрономических заведений, то есть ресторанов, кафе и баров. А также мест, где предоставляются услуги, требующие тесного физического контакта, например, салоны красоты, парикмахерские и массажные кабинеты.





Кроме того, невакцинированным запрещается посещать мероприятия с участием более 25 человек.





Мэр Вены Микаэль Людвиг сказал, что новые правила вступят в силу "в конце следующей недели", не указав конкретной даты.





Известно, что около 64% ​​жителей Вены полностью вакцинированы.



