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5 ноября 21, 11:24
США наблюдают за активностью РФ на границе с Украиной
войска
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Любая эскалация будет вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов, заявила представитель страны в ОБСЕ.
США внимательно наблюдают за развитием ситуации на украинско-российской границе и осведомлены о сообщениях о необычной военной активности России. Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом. И как мы четко заявляли в прошлом, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - заявила она.

Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла уже более 13 тыс. жизней, десятки тысяч человек получили ранения, еще около 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила представитель миссии США в ОБСЕ.

В свою очередь постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Пострады ОБСЕ сообщил, что по состоянию на начало ноября вдоль российско-украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины находятся около 90 тыс. военнослужащих ВС РФ.

Ранее несколько американских изданий написали о передвижении российских войск у границ Украины и опубликовали спутниковые снимки скоплений военной техники РФ.

Источник: https://korrespondent.net/
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