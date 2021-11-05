В Германии - новый максимум заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за последние 24 часа в Германии составило 37 120 человек. Такие данные опубликовал в ночь на пятницу, 5 ноября, Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине. Это новый максимальный показатель суточного инфицирования с начала пандемии. Ровно неделю назад он составлял 24 668 случаев.





Тем самым общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось до 4 709 488. Показатель инфицированных за последние семь дней в среднем по стране возрос до 169,9 на 100 тысяч жителей, днем ранее он составлял 154,5, неделю назад - 139,2. Абсолютный максимум в Германии - 197,6 - был зафиксирован 22 декабря 2020 года.





По данным RKI, за минувшие сутки от COVID-19 или на фоне осложнений от коронавирусной инфекции в ФРГ скончались 154 человека. Неделю назад число летальных исходов составило 121, всего с начала пандемии - 96 346.





Число пациентов с коронавирусом в клиниках за последние семь дней составило 3,73 на 100 тысяч жителей, днем ранее - 3,62. В Германии не задан общенациональный порог, после которого ситуация считается критической. Это связано с региональными различиями. Пиковое значение показателя загруженности клиник - около 15,5 - было отмечено в рождественский период 2020 года.





На данный момент не менее 66,9 процента всех жителей страны полностью вакцинированы от COVID-19. Примерно 69,6 процента населения получили как минимум одну дозу вакцины.



