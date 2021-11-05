Казахстан объяснил остановку поставок угля Украине

Проблемы с поставками угля в Украину через Россию возникли из-за загруженности инфраструктуры с российской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, пишет Интерфакс-Казахстан в пятницу, 5 ноября.





Отмечается, что о полной блокировке поставки угля речь не идет.





Накануне глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину. По его словам, заблокированы все поставки в ноябре.





На прошлой неделе Россия прекратила поставлять Украине энергетический уголь. Там это объяснили тем, что в осенне-зимний период растет спрос внутри страны.



