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5 ноября 21, 11:53
В Кремле напомнили Лукашенко о приглашении посетить Крым
Александр Лукашенко
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У Путина заявили, что белорусский правитель имеет давнее приглашение посетить аннексированный Россией полуостров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко имеет давнее, но действующее приглашение посетить Крым, сообщает ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на заявление Лукашенко во время заседания высшего госсовета Союзного государства о том, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Он пожаловался, что Украина закрыла для Белоруссии небо, и теперь через нее попасть на полуостров невозможно. При этом в Крыму у белорусов находится "собственность, и другие есть проблемы".

"Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может, в Питер съездим?", - сказал Лукашенко 4 ноября.

В ответ российский президент пообещал показать своему белорусскому коллеге памятник в Севастополе, так как Лукашенко не был в Крыму с момента аннексии.

Тем временем белорусский депутат Андрей Савиных, который занимает высокий пост председателя постоянной комиссии Палаты Представителей по международным делам, в эфире российского телеканала заявил, что белорусские власти считают аннексированный полуостров де-факто и де-юре российской территорией.

Источник: https://korrespondent.net/
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