В Кремле напомнили Лукашенко о приглашении посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко имеет давнее, но действующее приглашение посетить Крым, сообщает ТАСС.





Так в Кремле отреагировали на заявление Лукашенко во время заседания высшего госсовета Союзного государства о том, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Он пожаловался, что Украина закрыла для Белоруссии небо, и теперь через нее попасть на полуостров невозможно. При этом в Крыму у белорусов находится "собственность, и другие есть проблемы".





"Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может, в Питер съездим?", - сказал Лукашенко 4 ноября.





В ответ российский президент пообещал показать своему белорусскому коллеге памятник в Севастополе, так как Лукашенко не был в Крыму с момента аннексии.





Тем временем белорусский депутат Андрей Савиных, который занимает высокий пост председателя постоянной комиссии Палаты Представителей по международным делам, в эфире российского телеканала заявил, что белорусские власти считают аннексированный полуостров де-факто и де-юре российской территорией.



