Смерть шпиона? В Берлине умер дипломат РФ

В Берлине произошла странная смерть – у здания посольства РФ нашли тело российского дипломата. Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря.

Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием. Официальные Берлин и Москва подчеркнуто не комментируют инцидент. Так кто же погиб?

Семья ФСБ

По информации Der Spiegel, 19 октября около 7.20 утра на тротуаре перед зданием посольства в Берлине сотрудники берлинской полиции, охранявшие объект, обнаружили безжизненное тело дипломата. Попытки реанимации, предпринятые службой спасения, оказались безуспешными. По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Имя погибшего не называется.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - заявили в российском диппредставительстве.

"Министерство иностранных дел ФРГ в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных", - заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.

По информации изданий The Insider и Bellingcat погибшего звали Кирилл Жало. Его отец, по данным этих изданий - начальник Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Издания утверждают, что именно это управление причастно к отравлениям Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. Российские власти последовательно отвергают какую-либо причастность ФСБ к этим отравлениям.

Российское посольство, по информации Der Spiegel, не дало согласия на вскрытие тела погибшего дипломата. Источники в кругах служб безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти "неизвестны". Поскольку погибший обладал дипломатическим статусом, прокуратура ФРГ не смогла провести процедуры по выяснению обстоятельств смерти. Также остается неясным, имеются ли какие-либо признаки причастности к произошедшему другого лица.

Следы в Берлине

До Берлина Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства России при министерстве обороны в Вене. Его перевели в Германию всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира. Полиция Берлина заявляла, что в убийстве Хангошвили подозревается гражданин России Вадим Соколов.