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6 ноября 21, 14:32
В США призывают отправить корабли в Черное море
корабли США
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Конгрессмены настаивают на надлежащем военном присутствии американского флота в Черноморском регионе "для сдерживания вторжения России".

Республиканцы-члены американского Конгресса Майк Роджерс и Майк Тернер в пятницу, 5 ноября, направили в Белый дом послание с призывом поддержать Украину из-за "наращивания российских войск у ее границ". Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на письмо.

"В связи с недавним наращиванием российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и оперативные меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений", - говорится в послании.

В частности, конгрессмены призывают поставить в Украину оружие поражающего действия.

Кроме того, законодатели настаивают на отправке в Черное море боевых кораблей США "для сдерживания и отражения возобновившегося вторжения России".

"Мы призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и инициировать соответствующие мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - написали они.

Ранее СМИ стало известно, что глава ЦРУ США Уильям Бернс посещал Москву на этой неделе, чтобы предупредить Кремль относительно стягивания войск к украинской границе.
Korrespondent
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