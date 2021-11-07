В Грузии протестуют сторонники Саакашвили

В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит акция его сторонников. Об этом сообщает Рустави-2 в субботу, 6 ноября.





В частности, лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он потребовал, чтобы власти Грузии в течение суток перевели Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику, а иначе в понедельник созовут большой митинг в поддержку экс-президента.





"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы", - сказал Мелиа.





Под зданием тюрьмы протестующие начали устанавливать палатки и собираются ночевать там, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. В акции участвуют несколько сотен человек.





Как передает телеканал, во время митинга одному из протестующих стало плохо - мужчина скончался в больнице, куда его доставила скорая. Причина его смерти пока не установлена.





Напомним, мать Саакашвили обратилась за помощью к президенту Владимиру Зеленскому. Гьюли Аласания сообщила, что ее сына "убивают у нее на глазах" и попросила помощи в возвращении Саакашвили в Украину.





Днем ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили.



