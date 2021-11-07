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7 ноября 21, 12:38
В Грузии протестуют сторонники Саакашвили
Михаил Саакашвили
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Возле тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили, собрались его сторонники и разбивают палатки.
В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит акция его сторонников. Об этом сообщает Рустави-2 в субботу, 6 ноября.

В частности, лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он потребовал, чтобы власти Грузии в течение суток перевели Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику, а иначе в понедельник созовут большой митинг в поддержку экс-президента.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы", - сказал Мелиа.

Под зданием тюрьмы протестующие начали устанавливать палатки и собираются ночевать там, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. В акции участвуют несколько сотен человек.

Как передает телеканал, во время митинга одному из протестующих стало плохо - мужчина скончался в больнице, куда его доставила скорая. Причина его смерти пока не установлена.

Напомним, мать Саакашвили обратилась за помощью к президенту Владимиру Зеленскому. Гьюли Аласания сообщила, что ее сына "убивают у нее на глазах" и попросила помощи в возвращении Саакашвили в Украину.

Днем ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили.

Источник: https://korrespondent.net/
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