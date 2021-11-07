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7 ноября 21, 12:39
Минобороны Беларуси усилило ПВО
вооруженные силы
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Беларусь задействовала шестой зенитный ракетный дивизион из-за ситуации у границ, утверждают власти.
В рамках усиления противовоздушной обороны в Беларуси на боевое дежурство заступил шестой зенитный ракетный дивизион воинской части 30 151. Об этом сообщает БЕЛТА в субботу, 6 ноября.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ…", - заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб.

По его словам, вооруженные силы страны якобы наблюдают "значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации" у границ Беларуси.

"Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", - утверждает Голуб.

Источник: https://korrespondent.net/
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