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7 ноября 21, 12:40
США заявили о риске эскалации на Донбассе
США
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Америка предупредила европейских партнеров о риске эскалации между Россией и Украиной и призвала использовать СП-2, чтобы влиять на Кремль.
США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников о риске эскалации между Россией и Украиной, призвали использовать газопровод Северный поток-2 в качестве рычага давления на Кремль. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в субботу, 6 ноября.

В частности, в конце недели США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел Германии, Франции и Британии.

При этом в Германии под давлением находится как федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель, так и возможная коалиция Светофор под руководством социал-демократа Олафа Шольца.

США призывают Германию использовать СП-2, которому только предстоит получить лицензию на эксплуатацию, как рычаг давления на Москву. Как полагает издание, Америка ожидает, что Германия прекратит или, по крайней мере, пересмотрит текущий процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве.

Ранее на этой неделе на Донбассе обстреляли КПВВ Золотое из минометов калибра 82 мм. В результате получили повреждения фортификационные сооружения.

Источник: https://korrespondent.net/
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