США заявили о риске эскалации на Донбассе

США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников о риске эскалации между Россией и Украиной, призвали использовать газопровод Северный поток-2 в качестве рычага давления на Кремль. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в субботу, 6 ноября.





В частности, в конце недели США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел Германии, Франции и Британии.





При этом в Германии под давлением находится как федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель, так и возможная коалиция Светофор под руководством социал-демократа Олафа Шольца.





США призывают Германию использовать СП-2, которому только предстоит получить лицензию на эксплуатацию, как рычаг давления на Москву. Как полагает издание, Америка ожидает, что Германия прекратит или, по крайней мере, пересмотрит текущий процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве.





Ранее на этой неделе на Донбассе обстреляли КПВВ Золотое из минометов калибра 82 мм. В результате получили повреждения фортификационные сооружения.



