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7 ноября 21, 12:58
Президент Узбекистана вступил на второй срок
Шавкат Мирзиеев
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В Ташкенте состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Республики Узбекистан.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня принял присягу и вступил на второй срок президентских полномочий. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает  пресс-служба президента Узбекистана.

В Ташкенте состоялась его инаугурация, на которой он принес присягу согласно статье 92 Конституции Республики Узбекистан.

В церемонии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), руководители государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, отечественных и иностранных СМИ.

По итогам голосования 24 октября Шавкат Мерзиеев был избран на пост президента Республики Узбекистан, набрав 80,12% голосов избирателей.

Как ранее написал Укринформ, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что на выборах в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного оппозиционного кандидата, права на собрания граждан нарушались, а медиа были ограничены в свободном освещении избирательной кампании.
Напомним, в Узбекистане 24 октября состоялись президентские выборы.

Источник: https://korrespondent.net/
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