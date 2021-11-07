Президент Узбекистана вступил на второй срок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня принял присягу и вступил на второй срок президентских полномочий. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.





В Ташкенте состоялась его инаугурация, на которой он принес присягу согласно статье 92 Конституции Республики Узбекистан.





В церемонии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), руководители государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, отечественных и иностранных СМИ.





По итогам голосования 24 октября Шавкат Мерзиеев был избран на пост президента Республики Узбекистан, набрав 80,12% голосов избирателей.





Как ранее написал Укринформ, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что на выборах в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного оппозиционного кандидата, права на собрания граждан нарушались, а медиа были ограничены в свободном освещении избирательной кампании.

Напомним, в Узбекистане 24 октября состоялись президентские выборы.



