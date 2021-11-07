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7 ноября 21, 13:05
Маск спросил совета о продаже акций Tesla
Tesla
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Голосование в поддержку того или иного решения Маска, закончится в воскресенье, 7 ноября.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск решил посоветоваться с пользователями Twitter - продавать ли ему 10% акций компании Tesla. Маск предложил пользователям сервиса проголосовать за идею. 

На момент написания информации, в поддержку продажи выступили почти 54% принявших участие в голосовании. 

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", - написал Маск.

Маск обещал придерживаться итогов голосования. 

"Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - добавил предприниматель.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов.

Напомним, акции Tesla упали на 5,5% после того, как глава компании Илон Маск объявил, что контракт с Hertz на 100 тысяч электромобилей еще не заключен.

Источник: https://korrespondent.net/
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