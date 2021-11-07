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7 ноября 21, 13:17
The Indian Times назвал города, которые могут уйти под воду
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Города могут уйти под воду даже в случае хорошо развитой системы водоотвода и канализации.
В случае затопления городов из-за климатических изменений, первым под воду рискует уйти Амстердам. Эксперты прогнозируют, что город может быть затоплен уже в 2030 году. Об этом в субботу, 6 ноября, пишет газета The Indian Times на основе данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата.

Специалтсты отметили, что в зоне потенциального бедствия пребывают еще два города в Нидерландах, которые находятся в так называемой "нижней стране", - Роттердам и Гаага.

На втором месте в списке расположился город Басра в Ираке. Он расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив.

Следом идет Новый Орлеан в США, который находится на реке Миссисипи. Как пишет газета, уход под воду грозит ему несмотря на развитую систему водоотводных каналов.

Венеция - на четвертом месте. Каждый год уровень земли в городе снижается на два мм.

На пятом месте находится Хошимин, крупнейший город во Вьетнаме.

На шестом, месте расположился город Колькутта в Индии. Как пишет газета, город также может уйти под воду до 2030 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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