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7 ноября 21, 13:19
Атака беспилотника: премьер Ирака госпитализирован
Мустафа аль-Казыми
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В результате покушения на Мустафу аль-Казыми оказалась разрушена часть его резиденции. Сам глава правительства получил легкие травмы.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован с незначительными травмами после авиаудара с беспилотного летательного аппарата по его резиденции. В больницу попали также его несколько охранников, сообщает Al Arabiya.

В результате нападения пострадали не менее пяти человек.  Сам аль-Казыми заявил, что он с ним все в порядке.

"Ни на йоту не поколеблется стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа. Со мной все в порядке", - сообщил глава иракского правительства".

Кроме того, очевидцы рассказали о перестрелке поблизости от "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены иностранные посольства и правительственные объекты. Сейчас на всех въездах в этот район значительно усилены меры безопасности.

В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, одна БПЛА был перехвачен и взорвался до падения.

В результате покушения на Мустафу аль-Казыми оказалась разрушена часть его резиденции.





Источник: https://korrespondent.net/
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