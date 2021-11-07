Атака беспилотника: премьер Ирака госпитализирован

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован с незначительными травмами после авиаудара с беспилотного летательного аппарата по его резиденции. В больницу попали также его несколько охранников, сообщает Al Arabiya.





В результате нападения пострадали не менее пяти человек. Сам аль-Казыми заявил, что он с ним все в порядке.





"Ни на йоту не поколеблется стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа. Со мной все в порядке", - сообщил глава иракского правительства".





Кроме того, очевидцы рассказали о перестрелке поблизости от "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены иностранные посольства и правительственные объекты. Сейчас на всех въездах в этот район значительно усилены меры безопасности.





В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, одна БПЛА был перехвачен и взорвался до падения.





В результате покушения на Мустафу аль-Казыми оказалась разрушена часть его резиденции.



















