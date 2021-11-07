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7 ноября 21, 13:27
Пекин занесло снегом
Пекин
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Температура понизилась до трех градусов мороза. В некоторых регионах выпало до 300 мм снега.
В столице Китае Пекине выпал первый снег. Мощный снегопад начался в ночь на воскресенье, 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Снегопад продолжался и в воскресенье, что совпало с началом сезона Лидун (Становление зимы) - одного из 24 сезонов традиционного аграрного календаря, отмечает издания.

Снегопад накрыл автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, на северо-востоке Китая - провинции Ляонин и Цзилинь, в Восточном Китае - провинцию Шаньдун, а в Центральном Китае - Хэнань.

В ряде мест выпало до 300 мм снега.

Температура понизилась до трех градусов мороза. Жителям порекомендовали без надобности не выходить из дома.









Источник: https://korrespondent.net/
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