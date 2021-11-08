Опаснее пандемии. О чем предупреждает Билл Гейтс

Для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности.





Пока мир страдает от пандемии коронавируса, основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предлагает уже готовиться к новым вызовам. К Гейтсу стоит прислушиваться, ведь он предсказал COVID. По его мнению, пандемий будет становиться все больше, а террористические атаки с применением биологического оружия могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.





Борьба с инфекционными заболеваниями





Гейтс считает, что для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями.





Он призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура также может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.





"Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить "бактериологические учения", как я их называю", - сказал основатель Microsoft.









Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас".





"Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого нужно потратить миллиарды долларов на исследования и разработки. США и Великобритания будут принимать в этом участие", - объяснил Гейтс.









EPA





Мастер предсказаний





За несколько лет до начала пандемии коронавируса Гейтс предупреждал об угрозе новых смертельных эпидемий гриппа, к которым мир не готов. "Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - говорил Гейтс в интервью BBC в 2016 году.





"Если что либо убьет более 10 млн человек в течение следующих нескольких десятилетий, вероятнее всего, это будет крайне патогенный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы", - сказал Гейтс в 2015 году.









"Одна из причин этого в том, что мы инвестировали огромные средства в ядерное сдерживание, но очень мало инвестировали в систему предотвращения эпидемий. К следующей эпидемии мы не готовы", - заключил тогда основатель Microsoft.









По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса в мире умерли более 5 млн человек, почти 250 млн заболели.



