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7 ноября 21, 22:48
Опаснее пандемии. О чем предупреждает Билл Гейтс
Билл Гейтс
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Предсказания Билла Гейтса имеют свойства сбываться
Для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности.

Пока мир страдает от пандемии коронавируса, основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предлагает уже готовиться к новым вызовам. К Гейтсу стоит прислушиваться, ведь он предсказал COVID. По его мнению, пандемий будет становиться все больше, а террористические атаки с применением биологического оружия могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.

Борьба с инфекционными заболеваниями

Гейтс считает, что для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура также может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.

"Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить "бактериологические учения", как я их называю", - сказал основатель Microsoft.


Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас".

"Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого нужно потратить миллиарды долларов на исследования и разработки. США и Великобритания будут принимать в этом участие", - объяснил Гейтс.


EPA

Мастер предсказаний

За несколько лет до начала пандемии коронавируса Гейтс предупреждал об угрозе новых смертельных эпидемий гриппа, к которым мир не готов. "Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - говорил Гейтс в интервью BBC в 2016 году.

"Если что либо убьет более 10 млн человек в течение следующих нескольких десятилетий, вероятнее всего, это будет крайне патогенный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы", - сказал Гейтс в 2015 году.


"Одна из причин этого в том, что мы инвестировали огромные средства в ядерное сдерживание, но очень мало инвестировали в систему предотвращения эпидемий. К следующей эпидемии мы не готовы", - заключил тогда основатель Microsoft. 


По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса в мире умерли более 5 млн человек, почти 250 млн заболели.

Источник: korrespondent.net
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