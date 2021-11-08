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8 ноября 21, 11:34
Ясько: Саакашвили отказался от медикаментов
Михаил Саакашвили
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Таким образом заключенный в Грузии политик отреагировал на публикацию видео, где он ест во время голодовки.
Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, которая является возлюбленной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила о критическом состоянии политика и настоящей угрозе его жизни. Об этом она написала в воскресенье, 7 ноября, на своей странице в Facebook.

"Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на циничное видео, обнародованное тюремной администрацией", - говорится в сообщении.

Ясько подчеркнула, что без медицинской помощи "вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий".

В связи с этим, написала нардеп, личный врач политика Николоз Кипшидзе призвал срочно собрать консилиум врачей. Сама же Ясько обратилась к властям Грузии с просьбой немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.

Источник: https://korrespondent.net/
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