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8 ноября 21, 11:39
Рейтинг Байдена впервые опустился ниже 38%
Джо Байден
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Против участия действующего главы государства в президентских выборах в 2024 году выступили 64% опрошенных американцев.
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 37,8% и стал самым низким с момента вступления в должность. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные в воскресенье, 7 ноября, газетой USA Today.

Так, 46% опрошенных заявили, что действующий глава Белого дома справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали.
При этом против участия Байдена в президентских выборах в 2024 году выступили 64% респондентов, среди которых 28% сторонников президентской Демократической партии.

В то же время 40% участников исследования готовы отдать свои голоса за Байдена, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Но предыдущего главу государства Дональда Трампа готовы поддержать 44% опрошенных, еще 11% выступили за другого кандидата.

Исследование проводила USA Today совместно с Саффолкским университетом с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие около тысячи респондентов, которых опросили по телефону. Погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.

Напомним, рейтинг действующего американского лидера с момента его инаугурации 20 января и по 19 октября 2021 года снизился на 11,3 процентных пункта. Это стало рекордным падением рейтинга для всех президентов США за последние 70 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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