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8 ноября 21, 11:45
США открыли границы для туристов
аэропорт
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Иностранные путешественники должны будут предъявить доказательства о полной вакцинации, признанные ВОЗ.
США с понедельника, 8 ноября, открыли границы для вакцинированных путешественников из более 30 стран. Об этом сообщает ВВС.

Теперь иностранные путешественники должны будут предъявить доказательства о полной вакцинации, признанные ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию. Карантин в изоляции проходить не придется.

Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты.

Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и продлился целых 20 месяцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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