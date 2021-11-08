США открыли границы для туристов

США с понедельника, 8 ноября, открыли границы для вакцинированных путешественников из более 30 стран. Об этом сообщает ВВС.





Теперь иностранные путешественники должны будут предъявить доказательства о полной вакцинации, признанные ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию. Карантин в изоляции проходить не придется.





Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты.





Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и продлился целых 20 месяцев.



