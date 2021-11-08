Число COVID-случаев в мире превысило 250 млн

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 8 ноября превысило 250 млн, свидетельствуют данные сайта Worldometer.





Так, всего в мире с начала пандемии обнаружили 250 654 282 случая коронавируса, в том числе 5 065 595 летальных. Выздоровели уже 226 898 676 человек.





















Украина занимает 17 место в общей статистике. За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек (13068 за минувшие сутки); выздоровели - 2 520 956 (8200) человек, умерли - 72557 (473).





Отметим, что число жертв коронавируса превысило 5 млн 30 октября.



