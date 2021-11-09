В Польше экстренно мобилизуют тероборону. Видео

Об этом сообщает руководство войск в Twitter.
Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.
До этого тероборона заявила о повышении боеготовности своих войск для поддержки польских пограничников. Войска предупредили резервистов о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.
"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.
С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши.