В Польше экстренно мобилизуют тероборону. Видео

Об этом сообщает руководство войск в Twitter.

Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.





До этого тероборона заявила о повышении боеготовности своих войск для поддержки польских пограничников. Войска предупредили резервистов о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.

"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.





Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".





В последнее время провокации на польской границе усилились.





В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам.





В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений.





13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью. 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность.