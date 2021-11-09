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8 ноября 21, 20:23
В Польше экстренно мобилизуют тероборону. Видео
тероборона
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В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона морской пехоты из-за кризиса с мигрантами на границе с Беларусью

Об этом сообщает руководство войск в Twitter.

Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.


До этого тероборона заявила о повышении боеготовности своих войск для поддержки польских пограничников. Войска предупредили резервистов о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.

"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.

С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. 

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". 

В последнее время провокации на польской границе усилились. 

В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. 

В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 

13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью. 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность.
liga.net
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