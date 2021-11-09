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8 ноября 21, 21:14
США ввели санкции против граждан Украины и России
кибератака
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Ярослав Васинский и Евгений Полянин входят в группировку, которая путем кибервымогательства получила около $200 млн.

Власти США внесли в санкционные списки украинца Ярослава Васинского, россиянина Евгения Полянина, а также интернет-ресурс, базирующийся в Эстонии и Латвии, в связи с обвинениями в причастности к киберпреступлениям. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина в понедельник, 8 ноября.

Утверждается, что украинец и россиянин входят в группировку, которая путем кибервымогательства получила около $200 млн.

Утверждается, что украинец и россиянин входят в группировку, которая путем кибервымогательства получила около $200 млн.

В документе не уточняется, в чем именно обвинили Полянина и Васинского. Но ранее телеканал CNN сообщил, что в США им инкриминируются вымогательство в киберсфере, мошенничество и отмывание денег. Оба они являются членами хакерской группировки REvil.

В указанный черный список включены также интернет-ресурс CHATEX, который базируется в Эстонии и Латвии, и связанные с ним структуры. На сайте CHATEX указывается, что это "криптобанк".

Ярославу Васинскому 22 года. Он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину – 28 лет, он находится на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию Kaseya в июле этого года.

Напомним, в июле IT-фирма Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Эта фирам занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

Ранее в США и Британии заявили, что за российскими хакерами стоит ГРУ. Разведки и спецслужбы двух стран опубликовали доклад, в котором ответственность за сотни кибератак в последние два года возлагается на российское ведомство.
Korrespondent
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