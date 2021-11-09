Стало известно, в каком городе самый грязный воздух

Столица Киргизии Бишкек стала самым худшим городом по загрязнению воздуха. Об этом говорится на сайте проекта World Air Quality.

Отмечается, что концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе города по состоянию на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр. А это - в 10 раз выше всемирной нормы.

На втором месте в антирейтинге оказался индийский город Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр. А на третьем - Лахор в Пакистане.

В пятерке "лидеров" также оказались индийские Колката и Мумбаи. Москва оказалась в рейтинге на 42 месте - концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр.

Киев занял 51 место.

Напомним, 11 октября, в Киеве был зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.