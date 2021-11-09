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9 ноября 21, 11:46
Греция установила новый COVID-антирекорд
COVID-19
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Уровень заражения коронавирусной инфекцией на территории Греции начал резко расти 1 ноября.
За предыдущие сутки в Греции выявили 7335 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 ноября, говорится в отчете Национальной организации общественного здравоохранения EODY.

Специалисты отметили, что это максимальная суточная заболеваемость в стране за все время пандемии.

Уровень заражения в Греции начал резко расти 1 ноября, когда количество новых случаев заболевания COVID-19 достигло 5424 против 2722 днем раньше. Со 2 по 5 ноября стали выявлять по 6,8 тыс. заражений в сутки, но затем темпы распространения инфекции замедлились, и к 7 ноября суточный показатель составил 4,3 тыс. случаев. Однако в понедельник в стране зафиксировали антирекорд. 

Также в стране от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей - 65 человек. Данное число летальных исходов стало рекордным за последние полгода. В последний раз число смертей больше 64 фиксировали 8 мая, когда скончались 68 человек.

За сутки в больницы госпитализировал 407 носителей COVID-19, на 5,71% больше, чем накануне. В течение недели в стационары поступали примерно по 360 человек в день.

С начала пандемии в Греции выявили более 792,2 тыс. случаев заболевания COVID-19 и более 16,3 тыс. летальных исходов. Более 3,3 тыс. пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в Греции прошли протесты против обязательной вакцинации от коронавируса и отстранения от работы. На протесты вышли медицинские работники.

Источник: https://korrespondent.net/
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