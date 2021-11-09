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9 ноября 21, 11:48
Биткоин впервые превысил $67 тысяч
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Предыдущий максимум стоимости криптовалюты был зафиксирован в октябре - тогда один Bitcoin стоил 65,5 тысячи долларов.
Стоимость биткоина превысила 67 тыс. долларов и установила новый максимум. Это во вторник, 9 ноября, следует из данных торгов биржи Binance.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч, долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов. 

В свою очередь аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет 35 тыс. долларов. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла. Если колебания курса биткоина снизятся вдвое, то цель в 73 тыс. долларов можно будет назвать обоснованной, полагают эксперты.

Bitcoin - это первая и флагманская криптовалюта - то есть цифровые деньги, которые работают без регулятора (например, центрального банка) и в принципе без государственного участия. Во главе биткоина нет какого-либо человека или организации, которые бы несли ответственность за валюту.

Источник: https://korrespondent.net/
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