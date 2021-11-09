Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.19
USD
26.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 ноября 21, 11:56
СП-2: сенаторы США инициировали новые санкции
СП-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта Северный поток-2 - Nord Stream 2 AG.
В США шесть сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша.

Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта Северный поток-2 - Nord Stream 2 AG.

Внесение поправки инициировали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

"С тех пор, как администрация Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении Северного потока-2 в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе... До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - заявил Джим Риш.

Отмечается, что Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших Северный поток-2, но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Германии суд вынесет решение по делу СП-2
В Вашингтоне СП-2 назвали "плохой сделкой"
Хохштейн: Давайте смотреть не узко на СП-2
США планируют новые санкции против СП-2 и России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польский премьер приехал на границу с Беларусью
noimageГазпром увеличивает поставки газа в Европу
noimageСША и Румыния договорились о сотрудничестве
noimageДания возвращает карантинные ограничения
noimageБиткоин впервые превысил $67 тысяч
Лента новостей