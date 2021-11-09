СП-2: сенаторы США инициировали новые санкции

В США шесть сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша.





Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта Северный поток-2 - Nord Stream 2 AG.





Внесение поправки инициировали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.





"С тех пор, как администрация Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении Северного потока-2 в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе... До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - заявил Джим Риш.





Отмечается, что Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших Северный поток-2, но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.



