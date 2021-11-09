США и Румыния договорились о сотрудничестве

Сотрудничество по вопросам безопасности в Черном море обсудили во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.





Отмечается, что Блинкен похвалил Румынию как надежного союзника по НАТО, и оба согласились взаимодействовать по вопросам безопасности Черного моря, а также в контексте агрессии РФ против Украины и других государств на восточном фланге НАТО.





Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили стремление своих стран усилить энергетическую безопасность в Европе. Также они отметили важность стратегического партнерства между США и Румынией в целях укрепления оборонных и энергетических связей.



