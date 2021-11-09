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9 ноября 21, 12:07
США и Румыния договорились о сотрудничестве
Госдепартамент США
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Госсекретарь США похвалил Румынию как надежного союзника по НАТО, и оба согласились взаимодействовать в контексте агрессии РФ против Украины.
Сотрудничество по вопросам безопасности в Черном море обсудили во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

Отмечается, что Блинкен похвалил Румынию как надежного союзника по НАТО, и оба согласились взаимодействовать по вопросам безопасности Черного моря, а также в контексте агрессии РФ против Украины и других государств на восточном фланге НАТО.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили стремление своих стран усилить энергетическую безопасность в Европе. Также они отметили важность стратегического партнерства между США и Румынией в целях укрепления оборонных и энергетических связей.

Источник: https://korrespondent.net/
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