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10 ноября 21, 00:16
Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи
Сергей Лавров
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В МИД Франции заявили, что Россия отказалась от встречи в нормандском формате на уровне министров, и отрицают, что не ответили на предложения Москвы

В Министерстве иностранных дел Франции обвинили во лжи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне заявил, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы относительно встречи в нормандском формате. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Франции заявили, что Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате с Францией, Украиной и Германией на уровне министров для обсуждения конфликта на Донбассе, и отрицают, что не ответили на предложения Москвы.

"Это неправда", – заявила официальный представитель МИД Анн-Клэр Лежандр, комментируя заявление России о том, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Кремля по проекту подготовительного заявления о такой встрече.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", – объяснила спикер.

Вчера, 8 ноября, Лавров заявил, что Россия отказалась участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки, которую Франция и Германия предлагали провести 11 ноября, в частности, из-за того, что Франция и Германия "не отреагировали на предложения РФ по встрече".

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров прошла в декабре 2019 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась на высшем уровне. С этого времени переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.

11 октября президент Владимир Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. В тот же день европейские лидеры провели разговор и с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле после этого заявили, что главы МИД будут вести дело к проведению встречи на своем уровне в нормандском формате. 

13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В тот же день в Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее. 

7 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом. 
liga.net
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