Газпром начал закачку газа в ПХГ Германии

Уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Германии повышается три дня подряд. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьяна Блешке.





"Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа Газпром, повышается с 6 ноября", – сказал он.





По словам Блешке, в настоящее время в Германии в целом объемы закачки превышают объемы отбора, то есть уровень заполненности сейчас увеличивается.





"В газохранилище Реден с субботы снова осуществляется процесс накопления, пусть и на низком уровне", – констатировал Блешке и добавил, что "очень даже сильно заполнено" и ПХГ в Йемгуме.





Ранее во вторник стало известно, что Газпром увеличил поставки газа через Украину и Польшу. Заявка на прокачку газа в Словакию выросла с 75 до 83 млн кубометров. А в сравнении с 1 ноября украинский транзит вырос в полтора раза.



