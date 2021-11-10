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10 ноября 21, 10:48
Газпром начал закачку газа в ПХГ Германии
Газпром
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В настоящее время в Германии в целом объемы закачки превышают объемы отбора. Уровень заполненности ПХГ увеличивается.
Уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Германии повышается три дня подряд. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьяна Блешке.

"Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа Газпром, повышается с 6 ноября", – сказал он.

По словам Блешке, в настоящее время в Германии в целом объемы закачки превышают объемы отбора, то есть уровень заполненности сейчас увеличивается.

"В газохранилище Реден с субботы снова осуществляется процесс накопления, пусть и на низком уровне", – констатировал Блешке и добавил, что "очень даже сильно заполнено" и ПХГ в Йемгуме.

Ранее во вторник стало известно, что Газпром увеличил поставки газа через Украину и Польшу. Заявка на прокачку газа в Словакию выросла с 75 до 83 млн кубометров. А в сравнении с 1 ноября украинский транзит вырос в полтора раза.

Источник: https://korrespondent.net/
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