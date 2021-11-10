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10 ноября 21, 11:30
Шойгу заявил о создании системы ПВО С-550
Сергей Шойгу
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Президент России Владимир Путин сделал особый акцент на важности опережающего развития систем ПВО-ПРО, отметил российский министр.
В России ведется работа над созданием новой системы противовоздушной обороны С-550. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских вооруженных сил в Москве, сообщает Интерфакс во вторник, 9 ноября.

По словам Шойгу, с 1 по 3 ноября президент РФ Владимир Путин провел в Сочи серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

"Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", – говорится в сообщении.

До сих пор не сообщалось о разработке системы С-550. Также нет данных о ее характеристиках.

Напомним, в июле нынешнего года в России подписали контракт на поставку первой партии зенитных ракетных систем С-500 Прометей. Его заключили Министерство обороны РФ и концерн ВКО Алмаз-Антей. Сейчас ведутся государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов.

Утверждалось, что Прометей способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 км и на дальности до 500 км.

Источник: https://korrespondent.net/
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