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10 ноября 21, 11:31
Цена на газ в Европе за день упала почти на 12%
газ
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Цены на газ снижаются на фоне новостей о росте поставок российского газа через Украину и Польшу.
Цена на природный газ в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. кубометров. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м – или 69,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), – говорится в сообщении.

Указано, что за день общее снижение стоимости газа составило 11,6%.

Ранее во вторник стало известно, что Газпром увеличил поставки газа через Украину и Польшу. Заявка на прокачку газа в Словакию выросла с 75 до 83 млн кубометров. А в сравнении с 1 ноября украинский транзит вырос в полтора раза.

Также сообщалось, что Газпром уже три дня подряд ведет закачку газа в ПХГ Германии. В настоящее время в этой стране объемы закачки превышают объемы отбора, то есть уровень заполненности хранилищ сейчас увеличивается.

Источник: https://korrespondent.net/
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