Энергокризис в КНР ведет к росту мировых цен

Энергетический кризис в Китае грозит возникновением в 2022 году дефицита различных товаров в мире, вследствие чего цены на них вырастут. Об этом говорится в материале британской газеты The Times, опубликованном во вторник, 9 ноября.





Издание информирует, что многие предприятия в КНР были вынуждены приостановить работу в последние две недели. Десятки тысяч из них перешли на двухдневную рабочую неделю или вовсе перестали пока функционировать.





Такое положение вещей сложилось из-за катастрофической нехватки угля в стране, в связи с чем власти 20 из 34 регионов Китая ввели ограничения на потребление электричества.





По словам эксперта гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джона Мьюлэли, сейчас в КНР на производство товаров уходит в два раза больше времени, чем обычно, что в недалеком будущем скажется на цепочках поставок товаров и приведет к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на продукцию.





В свою очередь аналитики из голландского банка ING прогнозируют, что перебои с поставками товаров из Китая могут продолжаться большую часть 2022 года. Это грозит увеличением цен на продукцию в глобальных масштабах на 10-12%.





Отметим, основной причиной дефицита угля в Китае стало его подорожание, меры властей по сокращению выбросов в рамках улучшения экологической ситуации, а также перебои с импортными поставками.





Как сообщалось, КНР столкнулась с энергокризисом в конце сентября. Одними из первых в стране остановились предприятия-поставщики Apple и Tesla.



