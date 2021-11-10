Дания возглавила рейтинг стран по защите климата

Германия в борьбе за лучшее место в сфере защиты климата улучшила свой рейтинг, сократив отставание от лидеров - скандинавских стран. В новом Индексе защиты климата на 2022 год, представленном экологическими организациями на Всемирной конференции ООН GOP26 в Глазго во вторник, 9 ноября, Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это наилучший показатель ФРГ за последние восемь лет.





В индексе сравниваются усилия крупнейших стран-эмитентов по сокращению выброса углекислого газа и достижению цели, установленной в 2015 году на Парижской конференции по защите климата, об ограничении глобального потепления до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом.





В новом индексе самые высокие места - с четвертого по шестое - занимают Дания, Швеция и Норвегия. Места с первого по третье остаются вакантными, поскольку, как отмечается в докладе, еще ни одна из стран по-настоящему не находится на пути к поставленной цели. Касательно Германии один из соавторов Индекса защиты климата констатировал, что ее политики еще не сформулировали удовлетворительного ответа на вопрос о том, как именно их страна планирует достичь своих целей в сфере защиты климата.



