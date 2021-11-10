Десятки нелегалов прорвались на территорию Польши

Две большие группы мигрантов численностью в несколько десятков человек смогли проникнуть на территорию Польши, разрушив ограждение. Об этом в ночь на среду, 10 ноября, сообщило Польское радио со ссылкой на пограничников.





По словам пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Польши Катажины Зданович, штурм был предпринят в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых нелегалов удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

Тем временем вблизи пограничного перехода в Кузнице, где расположился лагерь из сотен мигрантов, по данным издания, пока спокойно.





"Сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.





Как информировала Пограничная служба Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от двух до четырех тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.



