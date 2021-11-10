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10 ноября 21, 12:07
Поставки газа в Европу растут, цена снижается
газ
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Газпром повысил на среду заявку на транспортировку газа через Украину и Польшу до максимального забронированного уровня.
Газпром в среду, 10 ноября, увеличил поставки газа в Европу через Польшу и Украину.

Так, по трубопроводу Ямал-Европа прокачка газа выросла до уровня забронированных мощностей в 31 млн кубометров в сутки.

Также Газпром повысил заявку на транзит через Украину до максимума бронирования - 109,3 млн кубометров.

Наканун компания объявила о начале выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

На фоне роста поставок снижается цена на газ на европейском рынке. Сегодня утром она упала до 790 долларов за тысячу кубометров. А вчера стоимость снизилась за день почти на 12%.

Источник: https://korrespondent.net/
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