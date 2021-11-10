Поставки газа в Европу растут, цена снижается

Газпром в среду, 10 ноября, увеличил поставки газа в Европу через Польшу и Украину.





Так, по трубопроводу Ямал-Европа прокачка газа выросла до уровня забронированных мощностей в 31 млн кубометров в сутки.





Также Газпром повысил заявку на транзит через Украину до максимума бронирования - 109,3 млн кубометров.





Наканун компания объявила о начале выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.





На фоне роста поставок снижается цена на газ на европейском рынке. Сегодня утром она упала до 790 долларов за тысячу кубометров. А вчера стоимость снизилась за день почти на 12%.



