ВОЗ назвала условие объявления окончания COVID-пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.





"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал Клюге.





По его словам, до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.





Клюге отметил, что ситуация с коронавирусом усугубляется из-за недостаточной вакцинации.





Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать "рабочую группу в Европе", которая будет связана с вопросами вакцинации.



