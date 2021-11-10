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Новости
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10 ноября 21, 12:08
ВОЗ назвала условие объявления окончания COVID-пандемии
Ханс Клюге
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До февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал Клюге.

По его словам, до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

Клюге отметил, что ситуация с коронавирусом усугубляется из-за недостаточной вакцинации.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать "рабочую группу в Европе", которая будет связана с вопросами вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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