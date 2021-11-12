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12 ноября 21, 09:28
Генсек ООН заявил о "моральной ошибке" в COVID-вакцинации
Антониу Гутерриш
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Антониу Гутерриш призвал разработать международный план иммунизации от коронавируса, чтобы к июню 2022 года привить 70% населения планеты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в мире, поскольку миллиарды людей все еще ждут своей первой прививки. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира в четверг, 11 ноября.

Такое неравенство в процессе иммунизации от COVID-19 Гутерриш назвал "моральной ошибкой" и призвал мировое сообщество разработать международный план вакцинации от коронавируса.

"Нам нужен международный план вакцинации, который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года", - сказал он.

Ранее Гутерриш заявил, что человечество за всю свою историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас. Причинами этого, по его словам, являются коронавирус, климатический кризис, ситуации в Афганистане, Эфиопии и Йемене, а также дезинформация.

Вакцина от COVID. Есть ли долгосрочные последствия
Korrespondent
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