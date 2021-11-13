Украина и ЕС выступили с заявлением по мигрантам

Украина присоединилась к заявлению стран Евросоюза о миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Заявление было обнародовано на заседании Генассамблеи ООН, сообщает Укринформ.

"Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране", - говорится в нем.





В документе также решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".





В заявлении призывают Беларусь немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.





Как известно, 8 ноября резко обострилась ситуация на польско-белорусской границе. Тогда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС.





По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков мигрантов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону.





Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу. По мнению Варшавы и Брюсселя, это своего рода гибридная война, устроенная Минском из-за введенных против Беларуси санкций.