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13 ноября 21, 10:13
В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin
Глен де Врис
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Управляемый бизнесменом самолет рухнул в штате Нью-Джерси. В октябре де Врис совершивший полет в космос.
Управляемый бизнесменом самолет рухнул в штате Нью-Джерси. В октябре де Врис совершивший полет в космос.

В американском штате Нью-Джерси при крушении легкомоторного самолета погиб астронавт компании Blue Origin, 49-летний Глен де Врис, сообщает CNN.

По данным полиции, самолет Cessna 172, управляемый де Врисом, упал в лесистой местности днем ​​в четверг в поселке Хэмптон, в 65 километрах от Нью-Йорка.

Как отметили в Национальном совете по безопасности на транспорте, катастрофа произошла при неизвестных обстоятельствах.

Также на борту самолета был 54-летний Томас Фишер.

Напомним, только в октябре де Врис принял участие в полете в космос в составе экипажа орбитального корабля New Shepard компании Blue Origin.

Врис работал заместителем руководителя подразделения по науке и здравоохранению компании по программному обеспечению Dassault Systèmes, был также соучредителем компании MEDIDATA, разрабатывающей программное обеспечение для медицинской отрасли. 

 
Korrespondent
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