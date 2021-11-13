К границе прибывают белорусские силовики - Польша

Вооруженные сотрудники белорусских спецслужб прибывают к границе с Польшей в районе пропускного пункта Кузьница. Об этом сообщает Минобороны Польши 13 ноября.

На сделанной в субботу днем ​​записи видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром. Они идут вдоль забора из колючей проволоки. У некоторых есть оружие.



