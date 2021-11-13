К границе прибывают белорусские силовики - Польша

На сделанной в субботу днем записи видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром.
Они идут вдоль забора из колючей проволоки. У некоторых есть оружие.
Вооруженные сотрудники белорусских спецслужб прибывают к границе с Польшей в районе пропускного пункта Кузьница. Об этом сообщает Минобороны Польши 13 ноября.
На сделанной в субботу днем записи видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром. Они идут вдоль забора из колючей проволоки. У некоторых есть оружие.
В районе Кузьницы по-прежнему находится большая группа мигрантов, прибывших туда в понедельник. Пресс-секретарь Подляшского пограничного отряда майор Катаржина Зданович заявила в пятницу, что их число уже превысило тысячу человек.
Ранее польские пограничники показали видео, как белорусские силовики помогали мигрантам прорваться через границу.
Напомним, Украина укрепила границы с Беларусью и проводит учения силовых ведомств в ожидании наплыва мигрантов, которые скопились на польско-белорусской границе и вскоре могут отправиться в сторону украинской территории.