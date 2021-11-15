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14 ноября 21, 15:18
Британия может перебросить спецназ в Украину
спецназ
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Военнослужащие были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов, утверждает источник.

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание Mirror со ссылкой на источники.

"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", – говорится в сообщении.

По информации издания, подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.

Эта подготовка ведется после того, как военачальники и глава внешней разведки МИ-6 сообщили премьер-министру, что "президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада".

Утвержается, что в подразделение входят члены SAS и специального разведывательного полка, а также медики, инженеры, связисты и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в городе Олдершот.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились для обоих случаев", – рассказал источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ снова направила танки к границе с Украиной. В Воронежскую область перебросили танки Т-80У. До этого танки и самоходки стянули в Брянскую и Курскую области. Наращивание войск происходит ночью.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на границе.
Korrespondent
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